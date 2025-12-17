Il cinema del lago che a Natale dice no al film di Checco Zalone
Durante il periodo natalizio, il cinema di Bellano sceglie di non trasmettere il film di Checco Zalone, preferendo invece Avatar e altre pellicole. Una decisione di libertà per offrire un’alternativa diversa alle consuete scelte di mercato, puntando su titoli che catturano l’immaginario degli spettatori e arricchiscono il panorama cinematografico delle festività.
Avatar batte Checco Zalone, almeno sul lago. Il cinema di Bellano ha deciso infatti di non proiettare il film del celebre comico durante le festività natalizie come “scelta di libertà” di fronte alle condizioni imposta della distribuzione, puntando invece su Avatar e altre 4 pellicole. Una scelta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
