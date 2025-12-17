Il Christmas Village a Pinarella | corsa dei Babbo Natale e cori gospel

Il Christmas Village a Pinarella trasforma il centro in un magico scenario natalizio, con eventi coinvolgenti pensati per tutta la famiglia. Sabato 20 dicembre, la località si anima con la corsa dei Babbo Natale e i cori gospel, portando l’atmosfera festosa e calda del Natale direttamente nel cuore della comunità. Un’occasione speciale per vivere la magia delle festività in compagnia e divertirsi insieme.

Anche a Pinarella si accende finalmente la magia del Natale con il Christmas Village, l'appuntamento che sabato 20 dicembre animerà il cuore della località con eventi adatti a grandi e piccini. La giornata inizia alle 10 con l'apertura delle iscrizioni per i "ritardatari" e ritiro kit gara, della. Pinarella accende il Natale con una giornata di festa tra musica, sport e tradizioni per tutta la famiglia.

