Il castello e le vicende di Melito Irpino

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Castello di Melito Irpino affonda le sue radici in un passato avvolto nel mistero, con i primi insediamenti fortificati che risalgono all’VIII secolo, durante l’epoca longobarda. Questa fortezza, custode di secoli di storia e vicende, rappresenta un simbolo di resilienza e tradizione per il territorio. Esplorare le sue origini e le sue storie significa immergersi in un patrimonio ricco di fascino e di testimonianze antiche.

Le origini del Castello di Melito Irpino Non vi sono notizie certe sulle origini del Castello di Melito Irpino, ma il primo nucleo abitato fortificato risalirebbe all'VIII secolo, in periodo longobardo. Si trattava di un piccolo centro fortificato, difeso da mura di cinta con una torre quadrata di avvistamento. Le prime notizie documentate partono dal .

