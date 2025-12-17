Il caso Signorini le accuse di Corona e l’attacco al sistema Berlusconi | perché nulla accade per caso - RETROSCENA

Nel turbinio di accuse e tensioni tra poteri e media, ogni evento sembra tessere un disegno più grande. Dal caso Signorini alle voci su Marina Berlusconi, le crepe nel sistema vengono alla luce, alimentando sospetti e strategie nascoste. Ma è davvero tutto casuale? Le mosse di chi controlla l’agenda pubblica nascondono forse un obiettivo più profondo, che merita una riflessione attenta e senza pregiudizi.

Dalle crepe nel potere mediatico di Arcore ai sospetti su un "bombardamento" preventivo contro Marina Berlusconi: a destra c'è chi ha paura della sua discesa in campo E allora la domanda iniziale torna, più pesante di prima: è solo un caso che il "caso Signorini" esploda proprio ora?

