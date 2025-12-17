Il caso San Raffaele? Solo la punta di un iceberg Ecco cosa si può fare subito

Il caso San Raffaele di Milano rivela problemi più ampi e diffusi nel settore sanitario. Quanto accaduto tra il 5 e il 7 dicembre è solo la punta di un iceberg, evidenziando carenze che richiedono interventi immediati. Un'analisi delle cause e delle possibili soluzioni può contribuire a migliorare la sicurezza e la qualità delle cure.

© Ilfattoquotidiano.it - Il caso San Raffaele? Solo la punta di un iceberg. Ecco cosa si può fare subito Non è vero che quanto accaduto al San Raffaele di Milano tra il 5–7 dicembre – infermieri del tutto disorientati che non sanno dove si trovino i farmaci, privi delle competenze indispensabili per lavorare nei reparti più delicati, un farmaco che sarebbe stato somministrato con una dose dieci volte maggiore di quella prescritta. – rappresenti una situazione imprevedibile ed eccezionale. Quello che è avvenuto è in totale continuità con la deriva di un servizio sanitario regionale che ha al suo interno una fortissima presenza di strutture private il cui obiettivo è la massimizzazione del profitto. In un contesto nel quale le istituzioni pubbliche, regione e ATS–ASST, hanno da tempo rinunciato ad esercitare la loro funzione di controllo verso ospedali e ambulatori privati convenzionati, il cui bilancio difficilmente starebbe in piedi senza i fiumi di soldi che arrivano ogni anno dalle casse pubbliche.

Il caso San Raffaele? Solo la punta di un iceberg. Ecco cosa si può fare subito - La Regione Lombardia non vede, non sente, non parla. ilfattoquotidiano.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Dopo giorni di richieste delle opposizioni, il caso San Raffaele arriva finalmente in Aula. A riferire in Consiglio regionale è l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, chiamato a ricostruire il caos accaduto tra il 5 e il 7 dicembre nel pad - facebook.com facebook

Il caso esploso al San Raffaele e i problemi che arrivano da lontano. Nel mirino dei disservizi sono finiti ingiustamente gli #infermieri e le loro competenze, come spiega Romina Iannuzzi, responsabile sanità privata del #Nursind, a Francesco Lo Torto sul @fatt x.com

