Il caso dei video hot su Facebook | basta cercare una parola per confondere l’algoritmo

Recentemente è emerso un caso che riguarda la moderazione dei contenuti su Facebook, dove una semplice ricerca può confondere l’algoritmo. Bastano poche parole per accedere a video hot, sollevando dubbi sulla gestione dei contenuti e sulla capacità della piattaforma di controllarli efficacemente. Facebook, secondo alcune fonti, sarebbe già a conoscenza del problema, ma la questione mette in luce le sfide della moderazione nell’era digitale.

Nelle ultime ore è emerso un caso che riguarda la moderazione di alcuni contenuti su Facebook. Tutto parte da una ricerca dall'app: secondo alcune fonti Facebook sarebbe a conoscenza del problema.

