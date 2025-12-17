Scopri il Casio preferito di Colin Farrell, un orologio dallo stile versatile e accessibile, perfetto per le festività. Con un prezzo di poco superiore ai 50 euro, unisce qualità e convenienza, rendendolo un accessorio da non perdere per le occasioni speciali.

Il Casio preferito di Colin Farrell può essere l'orologio ideale per le tue feste, e costa poco più di 50 euro

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Può un orologio Casio condensare tutto il bello e il glam necessario per scintillare durante le feste di Natale, Capodanno & co? Assolutamente sì. Abbiamo cercato un compromesso degno di questo termine che facesse brillare gli occhi senza mortificare le risorse auree, e possiamo dire con certezza di averlo trovato. Con tanto di benedizione hollywoodiana, perché l' orologio Casio in questione - rettangolare dorato - è lo stesso modello indossato anche da Colin Farrell. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

