Il campione Ruffini è Flame Angel della fiamma olimpica

Simone Ruffini di Serrapetrona ha scelto il ruolo di Flame Angel nella staffetta della fiamma olimpica, partecipando come tedoforo a Cagliari. In questa veste, ha contribuito a proteggere e accompagnare la fiamma durante il suo percorso, incarnando lo spirito olimpico e la passione che uniscono atleti e community.

Il campione di nuoto Simone Ruffini di Serrapetrona è partito come Flame Angel, componente di una squadra che scorta i tedofori e protegge la fiamma olimpica, e ha avuto l’occasione di essere tedoforo per un giorno a Cagliari. Un motivo di orgoglio per chi lo segue da anni e lo ha visto, tra l’altro, conquistare l’oro nel 2015 e partecipare alle Olimpiadi di Rio. Partito dal Foro italico di Roma il 7 dicembre, Ruffini proseguirà come Flame Angel fino a sabato a Catanzaro. Poi tornerà a casa per le festività natalizie e ripartirà il 6 gennaio da Bologna. "In questo cammino di oltre 12mila chilometri – racconta Ruffini –, toccheremo le 110 province e 63 delle città più significative della penisola, per celebrare la storia e l’unità italiana, fino a Milano per la cerimonia di apertura dei giochi invernali". Ilrestodelcarlino.it

