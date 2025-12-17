Il calendario in regalo col Carlino Dedicato ai nostri eroi silenziosi

Il calendario in regalo col Carlino celebra i nostri eroi silenziosi: i cani che, con il loro affetto e lealtà, portano luce e conforto nelle vite di molte persone. Immaginiamo un sole che illumina il cammino di chi ha bisogno, simbolo di speranza e solidarietà, rendendo omaggio a questi fedeli amici.

Immaginiamo un sole che illumina anche il buio della notte, che splende dove serve, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. E' questa l'essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell'ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso. Sono esattamente queste le sensazioni che abbiamo provato nell'osservare la copertina del calendario 2026, disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita ha dato forma allo spirito di questa iniziativa, promossa dal nostro Gruppo editoriale attraverso le sue testate – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il quarto anno consecutivo al volontariato.

