Il calendario della solidarietà Il sole dei volontari squarcia la notte

Il calendario della solidarietà celebra l'impegno dei volontari che, con dedizione e passione, portano luce e speranza nelle situazioni più difficili. Le immagini di questa iniziativa catturano il volto di chi dona il proprio tempo per riscaldare i cuori e rischiarare le notti più oscure, dimostrando come il gesto di solidarietà possa fare la differenza.

Immaginiamo un sole che illumina anche il buio della notte, che splende dove serve, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. E’ questa l’essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell’ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso. Sono esattamente queste le sensazioni che abbiamo provato nell’osservare la copertina del calendario 2026, disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita ha dato forma allo spirito di questa iniziativa, promossa dal nostro Gruppo editoriale attraverso le sue testate – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il quarto anno consecutivo al volontariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Calendario della solidarietà - 14 dicembre

