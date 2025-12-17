Il calendario dei volontari In omaggio con il Carlino il giorno della Vigilia
Il calendario dei volontari rappresenta un omaggio speciale, collegato alla distribuzione del Carlino nel giorno della Vigilia. Un simbolo di luce e speranza, che ricorda l'importanza del volontariato nel portare conforto, solidarietà e calore alle comunità durante le festività e tutto l'anno.
Immaginiamo un sole che illumina anche il buio della notte, che splende dove serve, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. È questa l’essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell’ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso. Sono esattamente queste le sensazioni che abbiamo provato nell’osservare la copertina del calendario 2026, disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita ha dato forma allo spirito di questa iniziativa, promossa dal nostro Gruppo editoriale attraverso le sue testate – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il quarto anno consecutivo al volontariato. Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: "Giorno del Dono 2025", Iid: crescono i donatori e i volontari
Leggi anche: Atp Pechino 2025, il calendario con tutte le partite giorno per giorno
Il calendario dei volontari. In omaggio con il Carlino il giorno della Vigilia - Il 24 dicembre in edicola insieme al giornale riceverete anche in regalo il calendario del 2026 che racconta le associazioni del territorio. ilrestodelcarlino.it
Il calendario 2026 dei volontari. In omaggio per Natale col Carlino - Il giorno della Vigilia in edicola insieme al giornale sarà in distribuzione, in regalo, la pubblicazione che racconta le storie di associazioni impegnate sul territorio: una per mese. msn.com
Calendario dell'avvento- COSA SI NASCONDE NELLA SCATOLA I Volontari e le volontarie di Nati per Leggere VCO hanno scelto delle letture da consigliarvi #culturapercrescerevco #culturapercrescere #vco #storiedavivereinfamiglia #welfareculturale L’ini - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.