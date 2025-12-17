Il calendario 2026 in regalo ai lettori celebra il valore del volontariato a Firenze, con immagini che evocano luce, speranza e solidarietà. Un omaggio visivo che invita a riflettere sull'importanza di aiutare gli altri e a condividere gesti di generosità nel corso dell'anno.

© Lanazione.it - Il calendario 2026 in regalo ai lettori, protagonista il mondo del volontariato

Firenze, 17 dicembre 2025 – Immaginiamo un sole che illumina anche il buio della notte, che splende dove serve, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. E’ questa l’ essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell’ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso. Sono esattamente queste le sensazioni che abbiamo provato nell’osservare la copertina del calendario 2026, disegnata ancora una volta da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita ha dato forma allo spirito di questa iniziativa, promossa dal nostro Gruppo editoriale attraverso le sue testate – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il quarto anno consecutivo al volontariato. Lanazione.it

