Il borgo di Boccaccio ti aspetta | perché Certaldo è una tappa imperdibile

Certaldo, affascinante borgo toscano, invita a scoprire la sua ricca storia medievale, l'arte e i sapori autentici. Tra panorami suggestivi e itinerari culturali, questo luogo incantato, natale di Boccaccio, rappresenta una tappa imperdibile per chi desidera immergersi nelle tradizioni toscane e nella bellezza senza tempo della Toscana.

Nel cuore della Toscana, un borgo incantato che ha dato i natali a uno dei più grandi narratori della letteratura italiana continua a incantare viaggiatori e appassionati di storia. Un borgo noto soprattutto per essere la dimora di Giovanni Boccaccio, si conferma una meta imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura e nelle atmosfere del Medioevo toscano, arricchita da un patrimonio artistico e gastronomico di grande rilievo. Un borgo medievale nel cuore della Toscana. Sui colli della Valdelsa è facile perdersi tra antichi resti medievali e scoprire storie, leggende, personaggi celebri. Oggi ti raccontiamo Certaldo Alto, il borgo che diede i natali a Giovanni Boccaccio, lungo la strada per San Gimignano.

