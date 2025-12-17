Il bookcrossing in memoria di Ilaria Pellegrini
In memoria di Ilaria Pellegrini, scomparsa a soli 33 anni, è stata inaugurata una casetta di bookcrossing sotto il portico di Villa Marazzi. Il sindaco Marco Pozza ha definito questo spazio
"Un luogo del cuore". Così il sindaco Marco Pozza ha descritto la casetta di bookcrossing collocata sotto il portico di Villa Marazzi e dedicata a Ilaria Pellegrini, vittima a soli 33 anni di un terribile incidente stradale lo scorso anno a Cesano Boscone. La madre di Ilaria, Cinzia Soncini (nella foto), ha voluto trasformare il dolore della perdita in un progetto che promuove la lettura, una delle passioni della figlia. “Le Ali di Ila“, così è stato chiamato il punto bookcrossing e questo sarà il nome dell’associazione che verrà creata dalla famiglia, è stato inaugurato insieme alla mamma di Ilaria, al papà Luigi e alla sorella Ileana che ha svelato la casetta con un messaggio commovente: "A mia sorella, che era la mia metà e lo sarà per sempre". Ilgiorno.it
