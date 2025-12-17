Il 16 dicembre è stato estratto il biglietto vincente della Lotteria Italia, con un premio di 10mila euro. In questo articolo vengono forniti dettagli sul numero del tagliando, la serie e la città di vendita, offrendo tutte le informazioni necessarie per conoscere il biglietto fortunato.

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto martedì 16 dicembre. Ecco quale è il numero del tagliando dal valore di 10mila euro, la serie e la città di vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 1 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

Leggi anche: Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 2 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I 5 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 - Affari tuoi 06012025

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 16 dicembre: serie e dove è stato venduto - Martedì 16 dicembre 2025 è stato estratto il nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia. fanpage.it