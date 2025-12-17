Il Belgio boccia pure l’ultima offerta Ue pronta a schiantarsi sugli asset

Il Belgio respinge l’ultima proposta, ponendo ulteriori ostacoli alle trattative europee sugli asset russi. Il premier De Wever rifiuta le garanzie di Ursula von der Leyen, evidenziando le tensioni all’interno dell’UE. Con il Consiglio imminente, l’Europa si trova di fronte a una decisione cruciale per superare l’impasse e definire il futuro delle misure in atto.

Il premier De Wever snobba le garanzie di Ursula sull’uso dei beni russi. Europa in panne: «Al Consiglio di domani una decisione va presa». I deputati della destra italiana: «La Commissione faccia altre verifiche». L’Ue è finita in stallo sul dossier degli asset di Mosca. Lunedì sera, il Belgio ha respinto la proposta della Commissione europea di un prestito da 210 miliardi di euro all’Ucraina, che dovrebbe essere finanziato attraverso i beni russi congelati. In particolare, il governo guidato da Bart De Wever non ha ritenuto sufficienti le rassicurazioni messe sul tavolo da Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Laverita.info

