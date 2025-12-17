Il 100% di Riello ad Ariston Group Il ministro Adolfo Urso | Torna in mani italiane dopo anni
Ariston Group ha acquisito il 100% di Riello Group, riportando sotto controllo italiano uno dei marchi più storici nel settore del comfort climatico e delle tecnologie di combustione. Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato l'importanza di questa operazione, evidenziando il ritorno in mani italiane di un nome di grande rilievo industriale dopo molti anni.
Ariston Group acquisisce il 100% di Riello Group e riporta sotto controllo italiano uno dei nomi più storici dell’industria del comfort climatico e delle tecnologie di combustione. L’operazione, annunciata dal gruppo, segna un passaggio industriale di rilievo e rafforza il posizionamento di Ariston come attore di primo piano nel settore del riscaldamento e della produzione di acqua calda a livello globale. Riello Group, noto per i marchi Riello e Beretta, prevede nel 2025 ricavi netti per circa 400 milioni di euro e un Ebitda rettificato di circa 35 milioni di euro. Le parti hanno concordato un Enterprise Value pari a 289 milioni di euro, su base cash and debt-free, corrispondente a circa 5 volte l’EVEbitda adjusted 2026, includendo le sinergie stimate a regime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
