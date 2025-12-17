Elsa Fornero torna a far parlare di sé, questa volta con parole dure e sferzanti contro Salvini, alimentando il dibattito politico. La sua assenza dalle scene sembrava aver ridotto i toni, ma ora si riaccende la polemica. Tra accuse e provocazioni, la ex ministra si inserisce nuovamente nel panorama pubblico, lasciando intendere che le sue prese di posizione non sono mai state casuali.

© Ilgiornale.it - "Ignoranza, squadrismo, malafede". Fornero si sfoga e insulta Salvini

Dite la verità: sentivate la mancanza di Elsa Fornero? È da un po' di tempo che non scorrazzava nelle trasmissioni televisive per impartire lezioni e sganciare bordate contro il centrodestra. Non preoccupatevi: la professoressa è tornata. E non ha deluso le aspettative. Anzi, si è mostrata generosa e premurosa. In vista delle festività natalizie, ha voluto concedere ai telespettatori una delle sue esibizioni più veementi. E se l'è presa con il nemico numero uno: Matteo Salvini. Fornero, intervenuta ai microfoni di Tagadà su La7, ha accusato il centrodestra di aver fatto delle promesse in campagna elettorale sul tema delle pensioni che però non è stato in grado di mettere nero su bianco dopo che Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: "Vomitevole". Fornero insulta Vannacci

Leggi anche: Marche, Salvini contestato su Gaza: Il vicepremier si infuria e si sfoga con la sicurezza