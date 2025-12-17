Ieri in Campania | rinvenuto cadavere di un uomo in un cantiere
Ecco le notizie principali della giornata in Campania, tra cui il ritrovamento di un cadavere in un cantiere ad Avellino e le polemiche sugli aumenti delle tariffe idriche in Irpinia, già oggetto di dibattito politico e sociale.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 16 dicembre 2025. Avellino – Mentre in Irpinia arrivano nuove conferme sugli aumenti delle tariffe idriche congelati giusto in tempo di campagna elettorale, la decisione sta già suscitando nuove polemiche tra cittadini e amministratori locali. Il Presidente della Provincia Buonopane ha scritto una missiva al nuovo governatore campano Fico, e l’amministratore unico di Alto Calore, De Felice, oggi farà il punto della situazione con la stampa, ma intanto la situazione è più nera che mai. ( LEGGI QUI ) Benevento – Un incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Campoli del Monte Taburno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
