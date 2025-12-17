ictus ischemico acuto anche a saronno la cura con il tenecteplase

In Asst Valle Olona di Saronno, si introduce un nuovo trattamento per l'ictus ischemico acuto: il tenecteplase, un fibrinolitico di ultima generazione. Questa innovazione mira a migliorare le possibilità di recupero e la qualità di vita dei pazienti colpiti da questa emergenza neurologica, offrendo un'opzione terapeutica avanzata e più efficace.

Arriva anche in Asst Valle Olona il tenecteplase, un fibrinolitico di ultima generazione, per i pazienti colpiti da ictus ischemico acuto. Il trattamento, che sarà eseguito in caso di necessità nei tre ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, rappresenta non solo una delle più significative innovazioni nella gestione dell’ictus ma anche un’importante opportunità per l’intera rete stroke della nostra . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

