Icardi verso l’addio al Galatasaray | Italia o Spagna nel futuro
Mauro Icardi si prepara a lasciare il Galatasaray, alimentando i rumors sul suo prossimo passo. Italia o Spagna, il suo futuro si fa sempre più incerto, con l’attenzione rivolta alle possibili decisioni di mercato già a gennaio. L’attaccante argentino si trova al centro di un’interessante svolta, pronta a scrivere il capitolo successivo della sua carriera.
Il tempo di Mauro Icardi al Galatasaray sembra avviarsi verso la conclusione. In Turchia la domanda è diventata centrale: dove giocherà l’attaccante argentino nella prossima stagione, e soprattutto se il suo futuro potrà essere anticipato già a gennaio. Arrivato a Istanbul nel 2022 dopo l’uscita dal Paris Saint-Germain, Icardi ha lasciato un segno profondo. Ma oggi lo scenario è cambiato, tra gerarchie mutate e strategie di mercato che non lo vedono più al centro del progetto. Una scadenza che pesa. Il contratto di Icardi con il Galatasaray scade il 30 giugno 2026, una data che sta assumendo il valore di una vera e propria deadline tecnica. 🔗 Leggi su Como1907news.com
2023-2024 Gol Krali Mauro Icardi Tüm Goller - Trendyol Süper Lig
