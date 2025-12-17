Iaccarino e i volumi della saga di Harry Porter | nessuna minaccia di ritorsioni al titolare della libreria

La vicenda riguardante i volumi della saga di Harry Potter e il loro ritiro dalla libreria Patierno ha suscitato grande scalpore. Leonardo Iaccarino, coinvolto nell’episodio, ha cercato di addebitare la spesa al Comune, mentre si discuteva delle modalità e delle implicazioni di questa singolare vicenda. Un episodio che ha acceso i riflettori sui rapporti tra librerie, autorità e pubblico.

All'epoca dei fatti aveva fatto scalpore la vicenda relativa ai volumi della saga di Harry Porter ritirati presso la libreria Patierno, insieme a dei libri di scuola per i figli e a uno zaino, da Leonardo Iaccarino, e il tentativo di quest'ultimo di addebitare la spesa a carico del Comune di.

