I tre soli splendono sul Lago di Bracciano | la foto di una nostra lettrice da Trevignano Romano
Durante una passeggiata sul lungolago di Trevignano Romano, Marta Visentin ha catturato un suggestivo fenomeno ottico: la comparsa di tre soli che splendono sul Lago di Bracciano, creando un’immagine insolita e affascinante.
Durante una passeggiata sul lungolago di Trevignano Romano la nostra lettrice Marta Visentin ha immortalato un bel fenomeno ottico: la comparsa di "tre soli" sul Lago di Bracciano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
