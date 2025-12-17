I taxi dall' hinterland potranno fare corse a Palermo categoria in subbuglio | Ricorreremo al Tar
Una protesta dei tassisti dell'hinterland di Palermo si è svolta questa mattina nel parcheggio di via Nina Siciliana, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio metropolitano di un nuovo regolamento che permette alle auto di fuori città di operare nel capoluogo. La categoria è in fermento e valuta di ricorrere al Tar, mentre la questione si fa sempre più calda e dibattuta.
Una folta rappresentanza di tassisti di Palermo si è riunita e ha protestato stamattina nel parcheggio di via Nina Siciliana dopo che ieri il Consiglio metropolitano ha approvato il regolamento che prevede la possibilità di esercitare nel capoluogo siciliano anche per i colleghi che hanno.
