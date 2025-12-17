I Rolling Stones non saranno in tour nel 2026 | dietro al no c’è Keith Richards

I Rolling Stones non realizzeranno un tour nel 2026, contrariamente ai piani precedenti. La band avrebbe dovuto esibirsi in vari stadi europei e nel Regno Unito, ma l'evento è stato annullato. La decisione è stata comunicata senza dettagli ufficiali, lasciando i fan senza la possibilità di vedere dal vivo la storica formazione.

Pessime notizie per i fan dei Rolling Stones: la band aveva in progetto un tour che li avrebbe portati negli stadi europei e del Regno Unito nel 2026 ma è arrivato il semaforo rosso. I concerti sono stati ampiamente accennati negli ultimi mesi: il pianista Chuck Leavell ha pubblicato dei teaser il mese scorso, mentre un portavoce aveva dichiarato al The Sun a giugno che la band aveva in programma di mettersi in viaggio nel Regno Unito e in Europa, poiché avevano quasi terminato di lavorare a un nuovo album. Se si fossero concretizzati, i live sarebbero stati le prime date del tour del gruppo rock dopo gli show Hackney Diamonds tenutisi negli Stati Uniti nel 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

