I Rolling Stones cancellano il tour 2026 e la data italiana | Keith Richards non ce la fa

I Rolling Stones annunciano la cancellazione del loro tour europeo 2026, incluso il concerto in Italia. La decisione è stata presa a causa delle condizioni di salute di Keith Richards, che non permette alla band di esibirsi come previsto. La notizia ha sorpreso i fan, che attendevano con trepidazione le date della prossima tournée.

Niente da fare. Il tour europeo dei Rolling Stones, che avrebbe dovuto tenere impegnata la band inglese per buona parte del 2026, non si terrà. Mick Jagger e compagni hanno dovuto cancellare la tournée, che avrebbe dovuto toccare le più importanti città inglesi ed europee (compresa Roma), a causa delle condizioni di salute di Keith Richards. L'81enne chitarrista della storica rock band si sarebbe rifiutato di sostenere il fitto calendario di date, giudicando troppo impegnativo il tour dal punto di vista fisico a causa dell'età e della malattia, contro la quale combatte da tempo. Perché è stato annullato il tour dei Rolling Stones. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

The Rolling Stones Tour '24 Hackney Diamonds - Opening Night Houston, TX

