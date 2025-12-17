I Rolling Stones cancellano il tour 2026 e la data italiana | Keith Richards non ce la fa
I Rolling Stones annunciano la cancellazione del loro tour europeo 2026, incluso il concerto in Italia. La decisione è stata presa a causa delle condizioni di salute di Keith Richards, che non permette alla band di esibirsi come previsto. La notizia ha sorpreso i fan, che attendevano con trepidazione le date della prossima tournée.
Niente da fare. Il tour europeo dei Rolling Stones, che avrebbe dovuto tenere impegnata la band inglese per buona parte del 2026, non si terrà. Mick Jagger e compagni hanno dovuto cancellare la tournée, che avrebbe dovuto toccare le più importanti città inglesi ed europee (compresa Roma), a causa delle condizioni di salute di Keith Richards. L'81enne chitarrista della storica rock band si sarebbe rifiutato di sostenere il fitto calendario di date, giudicando troppo impegnativo il tour dal punto di vista fisico a causa dell'età e della malattia, contro la quale combatte da tempo. Perché è stato annullato il tour dei Rolling Stones. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
The Rolling Stones Tour '24 Hackney Diamonds - Opening Night Houston, TX
I Rolling Stones cancellano il tour 2026 (e la data italiana): "Keith Richards non ce la fa" - Il motivo dell'annullamento della tournée europea della band inglese è legato alle condizioni di salute di Keith Richards ... ilgiornale.it
I Rolling Stones cancellano il tour 2026: "Keith non ce la fa" - Il chitarrista non è riuscito a rispettare la "massacrante" tabella di marcia. rockol.it
I Rolling Stones avrebbero annullato l’ipotesi di un tour in Europa per il 2026 perché “Keith Richards non sarebbe in grado di impegnarsi”. Una fonte ha detto a Variety che il chitarrista, che compirà 82 anni giovedì, non se la sente dopo che i live degli ultimi an - facebook.com facebook
I Rolling Stones non andranno in tour in Europa nel 2026, a Keith Richards non piace l’idea di suonare in giro per gli stadi per quattro mesi x.com
