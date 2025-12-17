I ricordi e le emozioni degli allievi | Condivideva con noi i suoi studi

Gli allievi condividono i ricordi e le emozioni legate ai loro insegnanti e alle passioni che hanno segnato le loro vite, rivivendo momenti significativi e il valore dell’arte e dell’educazione. Attraverso testimonianze personali, emerge l’importanza delle figure che hanno ispirato e accompagnato il loro percorso formativo.

"Ricordo che papà disegnava sempre: quando era a casa, al mare, in montagna. Nostra mamma, Giovanna, lo ha sempre assecondato perché per lui l'arte era più di una passione, un'urgenza sacra", così ricorda Andrea Sala, la figlia Michela, studentessa di Storia dell'arte e insegnante di disegno alla Scuola di pittura Alessandro Conti, al Centro civico di San Gerardo. La passione di papà Andrea è passata a lei, più che ai fratelli Luca (ricercatore astrofisico all'università di Monaco di Baviera) e Francesco (studente di Scienze naturali). Insieme i ragazzi hanno aiutato la curatrice Barbara Badetti a scegliere le opere per la mostra al Museo del Duomo fra 6. LE EMOZIONI E IL TEMPO DEI RICORDI Un tuffo nei ricordi: i momenti più emozionanti vissuti nella Casa - Per Omer, invece, il ricordo più intenso resta l'incontro con suo fratello, un momento carico di significato che ha segnato profondamente il suo percorso.

Pro Loco festeggia 60 anni con 'I luoghi del cuore'. L'iniziativa invita i cittadini a condividere ricordi ed emozioni legate alla città - Pro Loco Adria compie 60 anni e celebra la storia della città con un'iniziativa speciale. ilgazzettino.it

È stato un crescendo di emozioni e ricordi, quello vissuto oggi presso il reparto di Chirurgia Toracica dell’AOU G. Martino di Messina, in occasione della cerimonia organizzata per ricordare una giovane paziente: Isabella Miuccio. Un reparto che, a causa di un - facebook.com facebook

Ricordi, emozioni nerazzurre e la sfida di Champions League contro il Liverpool: l’intervista esclusiva a Maicon nel Matchday Programme bit.ly/4pVdL2n x.com

