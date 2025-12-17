I residenti di Carrara | no agli accordi

I residenti di Carrara si oppongono fermamente alla proposta di installare un impianto di accumulo energetico di fronte alle loro abitazioni. Rifiutano ogni forma di compensazione, economica o energetica, e chiedono al Comune di Fano di mantenere la posizione di contrasto, proseguendo con il ricorso al Tar per tutelare il loro territorio e la qualità della vita.

Nessuna compensazione, né economica né energetica. I residenti di Carrara respingono la proposta della società BESS Fano Srl e chiedono al Comune di Fano di proseguire senza esitazioni il ricorso al Tar contro l’impianto di accumulo energetico previsto nella frazione. La posizione è stata formalizzata al termine dell’assemblea pubblica convocata dall’amministrazione comunale dopo l’autorizzazione ministeriale al progetto e l’impugnazione del via libera da parte del Comune. Durante l’incontro è stato illustrato il tentativo di conciliazione avanzato dalla società proponente per il BESS, composto da 186 container: da un lato una compensazione economica di circa 800 mila euro, dall’altro l’ipotesi di coinvolgere i cittadini in una Comunità Energetica Rinnovabile. Ilrestodelcarlino.it

