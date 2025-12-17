I regali di Natale? Nei negozi sotto casa con meno di 300 euro Confesercenti | Un segnale per la politica

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal Natale, Bergamo e provincia si animano con un'ultima corsa ai regali nei negozi di vicinato. Con budget sotto i 300 euro, cittadini approfittano dei mercatini e dei negozi locali, tornando a valorizzare il commercio di prossimità. Un segnale che, secondo Confesercenti, potrebbe rappresentare un invito alla politica per sostenere il settore commerciale durante le festività.

Immagine generica

Ultima corsa ai regali natalizi a Bergamo e in provincia. Tra oggi, mercoledì 17 dicembre, e la Vigilia cresce in modo significativo il flusso di cittadini nei negozi di vicinato, nei mercati e mercatini natalizi, che tornano ad essere un punto di riferimento per gli acquisti dell’ultimo momento. Secondo il tradizionale sondaggio Confesercenti-Ipsos, quasi 20 milioni di italiani saranno impegnati negli acquisti finali dei regali natalizi. Il 62% prevede di acquistare almeno un dono presso un negozio fisico, il 22% in supermercati e il 17% in mercati e mercatini. Un dato che, sottolinea Confesercenti Bergamo, trova pieno riscontro anche nel territorio orobico, dove il commercio di prossimità beneficia della centralità urbana, dell’accessibilità e del rapporto diretto con il cliente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: I migliori regali sotto i 50 euro, la guida definitiva per affrontare il Natale in modo smart

Leggi anche: Figli pronti a spiccare il volo e andare a vivere da soli? Sicuramente le idee hi-tech per la casa nuova saranno graditi regali da far trovare sotto l'alberto. Dalla friggitrice ad aria che diventa porta-pranzo al mini proiettore multifunzione, ecco le nostre proposte per questo Natale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I toscani e i regali di Natale; Regali di Natale: tour tra pop up festivi e indirizzi di nicchia; Cosa regalare alla mamma a Natale 2025; Le 70 idee regalo di Natale scelte da.

regali natale negozi sottoI regali di Natale? Nei negozi sotto casa con meno di 300 euro. Confesercenti: “Un segnale per la politica” - Fino alla Vigilia il 62% dei bergamaschi prevede di acquistare almeno un dono in un'attività commerciale fisica. bergamonews.it

regali natale negozi sottoConfesercenti-IPSOS: a Natale torna la corsa ai regali nei negozi di prossimità - Tra oggi e la Vigilia quasi 20 milioni di italiani saranno alla ricerca degli ultimi regali di Natale e, secondo il sondaggio Confesercenti- chiamamicitta.it

regali natale negozi sottoRegali di Natale, sondaggio Confesercenti-Ipsos: abbigliamento, accessori e cosmetica “in cima” alla lista - Il Natale entra nel vivo anche in Toscana, dove la forte presenza di punti vendita attrae i cittadini in cerca degli ultimi doni da mettere ... piananotizie.it

50 Regali di Natale sotto 15 che Sorprenderanno Tutti

Video 50 Regali di Natale sotto 15 che Sorprenderanno Tutti

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.