I regali di Natale? Nei negozi sotto casa con meno di 300 euro Confesercenti | Un segnale per la politica

A pochi giorni dal Natale, Bergamo e provincia si animano con un'ultima corsa ai regali nei negozi di vicinato. Con budget sotto i 300 euro, cittadini approfittano dei mercatini e dei negozi locali, tornando a valorizzare il commercio di prossimità. Un segnale che, secondo Confesercenti, potrebbe rappresentare un invito alla politica per sostenere il settore commerciale durante le festività.
Ultima corsa ai regali natalizi a Bergamo e in provincia. Tra oggi, mercoledì 17 dicembre, e la Vigilia cresce in modo significativo il flusso di cittadini nei negozi di vicinato, nei mercati e mercatini natalizi, che tornano ad essere un punto di riferimento per gli acquisti dell’ultimo momento. Secondo il tradizionale sondaggio Confesercenti-Ipsos, quasi 20 milioni di italiani saranno impegnati negli acquisti finali dei regali natalizi. Il 62% prevede di acquistare almeno un dono presso un negozio fisico, il 22% in supermercati e il 17% in mercati e mercatini. Un dato che, sottolinea Confesercenti Bergamo, trova pieno riscontro anche nel territorio orobico, dove il commercio di prossimità beneficia della centralità urbana, dell’accessibilità e del rapporto diretto con il cliente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
