I pronostici di mercoledì 17 dicembre | Coppa Intercontinentale League Cup e Coppa del Re

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 17 dicembre si disputano diverse competizioni internazionali e nazionali, tra cui la finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo, oltre a incontri di League Cup e Coppa del Re. Un giorno ricco di eventi che coinvolgono club di alto livello, con il ritorno della storica competizione per determinare i campioni del mondo per club.

i pronostici di mercoled236 17 dicembre coppa intercontinentale league cup e coppa del re

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 17 dicembre: Coppa Intercontinentale, League Cup e Coppa del Re

I pronostici di mercoledì 17 dicembre, c’è la finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo, in campo anche League Cup e Coppa del Re Il format è praticamente lo stesso del vecchio Mondiale per Club, ma dallo scorso anno questa manifestazione è tornata a chiamarsi  Coppa Intercontinentale, nome nostalgico rispolverato dalla Fifa dopo oltre vent’anni, per permettere ai club campioni dei rispettivi continenti di affrontarsi in un mini-torneo a cadenza annuale. Chi succederà al Real Madrid nell’albo d’oro? (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Leggi anche: Paris Saint Germain-Flamengo (coppa Intercontinentale FIFA, mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros

Leggi anche: Paris Saint Germain-Flamengo (coppa Intercontinentale FIFA, mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

pronostici mercoled236 17 dicembrePronostico, Schedina Mercoledì 17 Dicembre: tris di gare tra Coppa di Lega inglese e Premiership a 8.60 - La Schedina Mercoledì 17 Dicembre si apre ad un tris di gare, tra Coppa di Lega inglese e campionato scozzese. assopoker.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.