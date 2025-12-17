I pronostici di mercoledì 17 dicembre | Coppa Intercontinentale League Cup e Coppa del Re
Mercoledì 17 dicembre si disputano diverse competizioni internazionali e nazionali, tra cui la finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo, oltre a incontri di League Cup e Coppa del Re. Un giorno ricco di eventi che coinvolgono club di alto livello, con il ritorno della storica competizione per determinare i campioni del mondo per club.
I pronostici di mercoledì 17 dicembre, c'è la finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo, in campo anche League Cup e Coppa del Re Il format è praticamente lo stesso del vecchio Mondiale per Club, ma dallo scorso anno questa manifestazione è tornata a chiamarsi Coppa Intercontinentale, nome nostalgico rispolverato dalla Fifa dopo oltre vent'anni, per permettere ai club campioni dei rispettivi continenti di affrontarsi in un mini-torneo a cadenza annuale. Chi succederà al Real Madrid nell'albo d'oro?
Leggi anche: Paris Saint Germain-Flamengo (coppa Intercontinentale FIFA, mercoledì 17 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini a caccia del titolo contro i Rubronegros
