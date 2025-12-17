I prezzi di novembre Crolla l’olio d’oliva Alberghi più cari

A novembre, l’inflazione a Perugia rallenta leggermente, con un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente. Tuttavia, il costo della vita resta leggermente superiore alla media nazionale, con aumenti nei prezzi degli alberghi e una forte diminuzione del prezzo dell’olio d’oliva. Il tasso annuale si attesta al 1,3%, sopra la media dell’1,1%.

L’inflazione rallenta ancora a Perugia, anche se resta leggermente superiore alla media nazionale. Il tasso mensile di novembre, infatti, per il terzo mese consecutivo fa registrare il segno meno (-0,1%), mentre quello annuale registra un incremento del 1,3 per cento rispetto a una media che è invece dell’1,1. Le maggiori variazioni congiunturali (che sono quelle mensili) si sono registrate nelle divisioni di Bevande alcoliche e tabacchi, a Abbigliamento e calzature e mobili, articoli e servizi per la casa che hanno registrato il maggior incremento di un +0,3 per cento. Mentre comunicazioni, servizi ricettivi e di ristorazione hanno avuto il maggior decremento congiunturale pari a - 0,7 %. Lanazione.it

