I precedenti nella storia del credito locale
L’articolo analizza i precedenti nel credito locale, concentrandosi sulla storia delle banche cooperative e dei loro cambiamenti strutturali. In particolare, si approfondiscono le vicende della Cambiano, recentemente trasformata in Spa, e le implicazioni di questa evoluzione nel contesto del sistema finanziario locale.
di Bruno Berti La nostra zona non è nuova a ’problemi’ nei gruppi dirigenti, e nel corpo sociale, delle banche, nella fattispecie cooperative, anche se l’ultima in ordine di tempo, la Cambiano è, da qualche anno, una Spa, frutto di una legge approvata quando al governo c’era Renzi, che dava la possibilità alle banche cooperative che non erano d’accordo con l’integrazione, diciamo così, nei gruppi cooperativi nazionali del credito (previsti da una riforma), offrendo la possibilità di diventare, appunto, una società per azioni. La Cambiano è stata una delle pochissime a fruire di quest’opportunità. Lanazione.it
Leggi anche: Pronostico Lazio-Cagliari: ultimi precedenti quasi senza storia
Leggi anche: L’altro tramezzino: storia romantica di un locale di Milano con anima veneziana
Come verificare la propria posizione debitoria presso Agenzia Entrate Riscossione
I precedenti nella storia del credito locale - Dalla legge approvata durante il governo Renzi ai vari ’terremoti’ interni: il territorio dell’Empolese Valdelsa è ricco di aneddoti ... lanazione.it
Uno studio internazionale svela la storia genetica e sociale di una comunità dell’Età del Bronzo nel territorio di Sant’Agata dell’Esaro, portando alla luce un caso senza precedenti di unione tra consanguinei stretti. Ne emerge un ritratto tra autonomia culturale - facebook.com facebook
Champions League, Benfica Napoli è anche Mouirinho contro Conte: storia di precedenti e rivalità tra i due allenatori! Il confronto di una sfida mai sopita x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.