I New York Knicks vincono la NBA Emirates Cup | Spurs sconfitti 124-113!

Las Vegas (Stati Uniti), 17 dicembre 2025 – I New York Knicks si aggiudicano la terza edizione della NBA Cup – quest’anno targata Emirates – succedendo nell’albo d’oro ai Milwaukee Bucks e portando nella “Grande Mela” un trofeo che mancava dalla vittoria del titolo NBA, datata 1973. Nella finale di Las Vegas, i Knicks hanno infatti avuto la meglio sui San Antonio Spurs per 124-113 al termine di una gara vinta in rimonta. A mettere le firme più pesanti sul successo della squadra di coach Mike Brown, che ha mandato ben otto uomini in doppia cifra e dominato la battaglia a rimbalzo con un eloquente 59-42 (56-44 il conseguente computo dei punti in area in favore di New York), ci hanno pensato OG Anunoby con 28 punti (1017 dal campo e 510 nel tiro da tre con anche 9 rimbalzi catturati), Karl-Anthony Towns – finito in doppia doppia (16 punti e 11 rimbalzi) nonostante sia stato costretto a rientrare in spogliatoio per un problema al polpaccio poco prima dell’intervallo lungo e sia tornato sul parquet solo a 5’ dalla fine del terzo quarto – e ovviamente Jalen Brunson, che ha chiuso con un bottino personale di 25 punti, conquistando anche la palma di MVP della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

