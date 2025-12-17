I Modà e Bianca Atzei duettano in Ti amo ma non posso dirlo

I Modà e Bianca Atzei si uniscono in un nuovo emozionante duetto, intitolato

Bianca Atzei e i Modà tornano a collaborare con un brano che è l’occasione per chiudere in bellezza un anno di grandi soddisfazioni per la band milanese. Il rapporto tra i Modà e Bianca Atzei è una di quelle relazioni artistiche e umane rare nel mondo della musica. Amicizia e condivisione artistica che negli anni hanno portato brani come La Paura che ho di perderti e La Gelosia, un rapporto profondo che si rinnova oggi con l’annuncio della pubblicazione del singolo inedito Ti amo ma non posso dirlo, da venerdì 19 dicembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. Questo nuovo inedito arriva a sorpresa alla fine di un anno importante per i Modà un anno che li ha visti annunciare il ritorno allo Stadio di San Siro a Milano, quello al Festival di Sanremo (con l’inedita Non ti dimentico, entrata ormai ufficialmente tra le canzoni più amate dai fan), un nuovo album 8 canzoni e un tour nei palazzetti che ha portato a quota 150 mila il numero di persone che quest’anno hanno visto live la band. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

