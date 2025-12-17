I migliori album italiani del 2025
Ecco una selezione dei migliori album italiani del 2025, tra nuovi nomi e artisti affermati. Da Salmo a La Niña, passando per Giorgio Poi, questa lista raccoglie le uscite più significative dell’anno, offrendo un panorama variegato della scena musicale italiana. Scopri i dischi che hanno segnato il 2025 nel nostro paese.
Salmo, La Niña, Giorgio Poi e gli altri: i migliori dischi usciti quest’anno nel nostro paese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: I 15 migliori album italiani del 2025
Leggi anche: I 50 migliori hotel al mondo del 2025: quali sono gli italiani in classifica
Tormentoni Dell' Estate 2025 Playlist Musica Italiana Estiva?Annalisa,Mahmood, ALFA, The Kolors
I migliori album italiani del 2025 - La canzone più ascoltata su Spotify è stata Balorda nostalgia di Olly, il vincitore del festival, arrivato al primo posto anche nella classifica degli album con Tutta vita (sempre). internazionale.it
I 15 migliori album italiani del 2025 - È un album vero La caverna di Platone di Enrico Ruggeri, altamente poetico, poliedrico dal punto di vista musicale, ricco di riflessioni sul libero pensiero. panorama.it
(): "Nemesis Divina", il terzo album dei Satyricon pubblicato nel lontano 1996, è da molti ritenuto uno dei migliori cinque album della scena black metal nonché uno dei più influenti, anche solo per il videoclip di "Mother North". Lo rispolv - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.