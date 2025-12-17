I migliori album italiani del 2025

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco una selezione dei migliori album italiani del 2025, tra nuovi nomi e artisti affermati. Da Salmo a La Niña, passando per Giorgio Poi, questa lista raccoglie le uscite più significative dell’anno, offrendo un panorama variegato della scena musicale italiana. Scopri i dischi che hanno segnato il 2025 nel nostro paese.

i migliori album italiani del 2025

© Internazionale.it - I migliori album italiani del 2025

Salmo, La Niña, Giorgio Poi e gli altri: i migliori dischi usciti quest’anno nel nostro paese. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Leggi anche: I 15 migliori album italiani del 2025

Leggi anche: I 50 migliori hotel al mondo del 2025: quali sono gli italiani in classifica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tormentoni Dell' Estate 2025 Playlist Musica Italiana Estiva?Annalisa,Mahmood, ALFA, The Kolors

Video Tormentoni Dell' Estate 2025 Playlist Musica Italiana Estiva?Annalisa,Mahmood, ALFA, The Kolors

migliori album italiani 2025I migliori album italiani del 2025 - La canzone più ascoltata su Spotify è stata Balorda nostalgia di Olly, il vincitore del festival, arrivato al primo posto anche nella classifica degli album con Tutta vita (sempre). internazionale.it

I 15 migliori album italiani del 2025 - È un album vero La caverna di Platone di Enrico Ruggeri, altamente poetico, poliedrico dal punto di vista musicale, ricco di riflessioni sul libero pensiero. panorama.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.