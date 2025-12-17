La famiglia reale britannica si prepara alle festività natalizie con un tradizionale pranzo a Buckingham Palace. William, Kate e i loro figli, George e Charlotte, sono stati avvistati durante l’evento, indossando look coordinati, simbolo di un clima di festa e unità durante questa speciale stagione.

© Iodonna.it - I look coordinati mamma e figlia al pranzo natalizio ospitato da re Carlo III a Buckingham Palace

L a famiglia reale britannica è entrata ufficialmente nel clima delle feste natalizie. William, Kate e i figli George e Charlotte sono stati fotografati in macchina all’entrata di Buckingham Palace per il tradizionale pranzo di Natale ospitato da re Carlo III. Un appuntamento che, anno dopo anno, unisce tradizione, intimità familiare e grande attenzione allo stile. La piacevole sorpresa di quest’anno? L’ armonia cromatica tra Kate Middleton e la principessa Charlotte, perfettamente coordinate nei toni del rosso natalizio. I gioielli usati da Kate Middleton nelle foto del compleanno, omaggio a Diana e alla regina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

