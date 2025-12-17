I lavoratori del San Raffaele approvano l' accordo | benefit per 650 euro

I dipendenti del San Raffaele hanno dato il loro via libera unanime all’accordo che prevede benefit per 650 euro. La ratifica rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni del personale, confermando l’impegno dell’istituto nel riconoscimento e valorizzazione dei propri lavoratori. Un risultato positivo che testimonia il forte senso di collaborazione e condivisione tra le parti coinvolte.

© Milanotoday.it - I lavoratori del San Raffaele approvano l'accordo: benefit per 650 euro È stato approvato all'unanimità dai lavoratori del San Raffaele il testo dell'accordo avanzato lunedì 15 dicembre. L'ospedale riconoscerà a tutti i dipendenti non dimissionari, con contratto Aiop (sanità privata) non medici, un contributo di 650 euro come fringe benefit, da erogare entro il 31.

