I Krampus calano a Udine e la città entra nel vivo del Natale | eventi spettacoli e tradizione

Udine si anima con l’arrivo del Natale, accogliendo tradizioni, eventi e spettacoli che coinvolgono tutta la città. Con i Krampus che calano e un ricco calendario di iniziative, il periodo pre-natalizio si fa sempre più vivace. La città si prepara a vivere una festa collettiva, tra luci, musica e tradizioni che rendono speciale questo momento dell’anno.

Il Natale si avvicina e Udine si prepara a viverlo con una vera e propria festa collettiva. La settimana che conduce all'ultimo weekend prima del 25 dicembre segna infatti l'intensificarsi del programma del Natale in città, con un calendario di iniziative diffuse che accompagneranno cittadini e.

Torna la notte di San Nicolò e di Krampus in alto Friuli - Affonda nelle radici germaniche, slave e latine della cultura locale la tradizione che ogni anno, il 5 dicembre, riporta nel centro montano di Tarvisio (Udine) l'iconica festa di San Nicolò e dei Kram