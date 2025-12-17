I Knicks conquistano l’NBA Cup | San Antonio ko Brunson eletto MVP

I Knicks si aggiudicano la terza edizione dell’NBA Cup, sconfiggendo San Antonio nella finale di Las Vegas con il punteggio di 124-113. La squadra newyorchese si distingue per il successo ottenuto, con Jalen Brunson premiato come MVP della manifestazione. Un risultato importante che segna una tappa significativa nella stagione della franchigia.

New York alza al cielo la terza edizione dell'NBA Cup battendo San Antonio 124-113 nella finale di Las Vegas. Decisivo l'ultimo quarto dei Knicks, trascinati da Anunoby e Brunson, premiato come miglior giocatore del torneo. Finale NBA Cup: New York accelera nell'ultimo quarto. La NBA Cup 2025 parla newyorkese. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, i New York Knicks superano i San Antonio Spurs per 124-113 al termine di una finale equilibrata per tre quarti, ma decisa da un poderoso allungo nell'ultimo periodo. New York-San Antonio 124-113: i Knicks vincono la NBA Cup, primo trofeo dal 1973. Jalen Brunson è MVP del torneo - Dopo gli anelli del 1970 e 1973, i New York Knicks mettono finalmente altra argenteria in bacheca rompendo una maledizione durata per oltre 50 anni.

