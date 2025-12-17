i giornali negli usa si scusano e i nostri fischiettano

In un contesto globale, i media mostrano atteggiamenti diversi di fronte agli errori e alle critiche. Mentre negli Stati Uniti il «Wall Street Journal» si scusa pubblicamente per previsioni sbagliate, in Italia molti grandi quotidiani preferiscono mantenere il silenzio o minimizzare le responsabilità. Questa differenza indica atteggiamenti distinti verso l'autocritica e la trasparenza giornalistica.

Negli Usa, il «Wall Street Journal» ammette di aver formulato previsioni sbagliate. Qui da noi invece i giornaloni fischiettano. Il Wall Street Journal ha chiesto scusa. Con un articolo in prima pagina ha riconosciuto che le previsioni fatte a inizio anno sull’economia americana erano sballate. Dazi, occupazione, entrate: alla fine i dati non sono stati così negativi come ci si sarebbe aspettati. O meglio: come ci raccontavano vari commentatori. Bene. Ma in Italia, i giornaloni quando chiederanno scusa per tutte le cose sbagliate che hanno raccontato ai lettori in questi anni? Le vogliamo mettere in fila? Se si parte dal periodo Covid bisognerebbe scrivere un’enciclopedia, tante sono state le balle spacciate per verità. Laverita.info

