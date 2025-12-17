I giocatori dell' Arezzo in visita alla pediatria Sorrisi e autografi per i bambini

Questa mattina, una delegazione della Ss Arezzo ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale San Donato. Tra sorrisi, autografi e doni, i giocatori hanno portato un momento di allegria e conforto ai bambini ricoverati, regalando loro un sorriso e un ricordo speciale. Un gesto di solidarietà e vicinanza che ha fatto sentire tutti un po’ più vicini alla grande famiglia rossoblù.

Questa mattina una rappresentanza della Ss Arezzo ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale San Donato, portando doni e incontrando i bambini ricoverati. All'incontro hanno partecipato il capitano Marco Chiosa, con i giocatori Emiliano Pattarello, Filippo Guccione.

