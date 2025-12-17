I gialli verso il Venezia Sorrisi e un Massolin al top

La sfida tra i gialli e il Venezia si fa sempre più avvincente, tra sorrisi e prestazioni di alto livello, come quella di Massolin. Nonostante la pioggia, i protagonisti sono pronti a dare il massimo in un contesto che mescola passione e determinazione. Un’istantanea di un momento intenso nel campionato, tra emozioni e tensioni sul campo.

Scende la pioggia, ma che fa. Così cantava un giovane Gianni Morandi, a cui avevano fatto 'italianizzare', a fine anni Sessanta, un brano del gruppo californiano dei Turtles. Brano che ci è venuto in mente mentre assistevamo all'allenamento a porte aperte di ieri mattina del Modena sul campo di Saliceta San Giuliano: infatti tutta la seduta si è svolta, alla presenza del presidente Carlo Rivetti, sotto una pioggia battente che rendeva più invernale del solito una giornata già fredda di per sé. Ovvio che il meteo ha tenuto lontano gran parte del pubblico che avrebbe potuto assistere alla seduta, anche se va detto che comunque una trentina di coraggiosi sono rimasti sulla tribunetta e a ridosso della rete a bordo campo per vedere all'opera i propri beniamini.

