I figli di Rob Reiner rompono il silenzio dopo l’omicidio dei genitori | Erano i nostri migliori amici

I figli di Rob Reiner si pronunciano per la prima volta dopo la tragica perdita dei loro genitori, Rob Reiner e Michele Singer. Una dichiarazione che esprime dolore e affetto, ricordando i genitori come i loro migliori amici. La tragica vicenda ha sconvolto l’intera famiglia, lasciando un vuoto incolmabile.

“Rob Reiner e Michele Singer sono stati sgozzati. Il figlio 32enne è stato arrestato, la cauzione fissata a 4 milioni”: la notizia di TMZ - TMZ riporta che Nick Reiner, 32 anni, è stato preso in custodia dopo il ritrovamento dei genitori morti accoltellati a Los Angeles ... ilfattoquotidiano.it

Rob Reiner, il figlio Nick rimarrà in carcere: ha chiesto procedimento rapido - La breve prima apparizione in tribunale di Nick Reiner si è conclusa con la decisione del giudice di negargli la libertà su cauzione, in attesa dell'udienza ... msn.com

In una intervista del 2015, Rob Reiner e il figlio Nick parlavano pubblicamente della lotta contro la tossicodipendenza e delle difficoltà vissute in famiglia. Il dialogo andò in onda nel podcast Inside Out with Paul Mecurio (all’epoca 2 Chairs and a Microphone). - facebook.com facebook

Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner e della fotografa Michele Singer, è stato incriminato dalla polizia di Los Angeles con l’accusa di omicidio dei genitori x.com

