I figli di Rob Reiner si pronunciano per la prima volta dopo la tragica perdita dei loro genitori, Rob Reiner e Michele Singer. Una dichiarazione che esprime dolore e affetto, ricordando i genitori come i loro migliori amici. La tragica vicenda ha sconvolto l’intera famiglia, lasciando un vuoto incolmabile.

© Cinemaserietv.it - I figli di Rob Reiner rompono il silenzio dopo l’omicidio dei genitori: “Erano i nostri migliori amici”

Jake e Romy Reiner hanno condiviso una dichiarazione pubblica dopo la tragica morte dei loro genitori, il regista Rob Reiner e sua moglie Michele Singer, uccisi nella loro abitazione di Los Angeles dal loro secondogenito, Nick. Le parole dei due fratelli restituiscono solo una minima parte del legame familiare che andava ben oltre il tradizionale rapporto genitori-figli. I fratelli Reiner hanno condiviso una nota stampa con People, attraverso la quale hanno dichiarato: “Le parole non possono nemmeno iniziare a descrivere il dolore inimmaginabile che stiamo vivendo in ogni momento della giornata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

