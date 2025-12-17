I figli che non arrivano? Alcune mie care amiche hanno attraversato questi calvari È ancora un tabù perché per tante è una colpa | così Miriam Leone

Il desiderio di avere figli può diventare un percorso difficile e doloroso per molte persone. Questa realtà, ancora spesso considerata un tabù, coinvolge storie di speranza e sofferenza. Miriam Leone, protagonista del nuovo film di Gabriele Muccino, si confronta con temi profondi legati alla maternità, ambientato tra Roma e Tangeri.

C’è anche Miriam Leone nel cast del nuovo film di Gabriele Muccino, ambientato tra Roma e Tangeri, “Le cose non dette”, in arrivo nelle sale dal 29 gennaio. Nella pellicola ci sono anche Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. La Leone è una giornalista che si ritrova con la propria vita a pezzi. L’attrice si è divisa tra la lavorazione della pellicola e la maternità. “Sono in questa fase. Orlando è ancora piccolo, è difficile staccare la testa da lui – ha affermato a Vanity Fair – e, quando mi presentano una sceneggiatura, confido che sia un’offerta da poter rifiutare. Invece ho accettato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

