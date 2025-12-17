I dipendenti Siae tornano in piazza Sciopero e blocco ai cancelli | In campo per difendere il lavoro

I dipendenti Siae sono tornati a manifestare, scendendo in piazza con uno sciopero e un blocco ai cancelli. La protesta nasce dalla richiesta di pagamento degli stipendi arretrati e dalla difesa dei diritti lavorativi. La situazione ha creato un Natale nero per i lavoratori, nonostante siano stati annunciati i pagamenti della mensilità di giugno.

© Ilgiorno.it - I dipendenti Siae tornano in piazza. Sciopero e blocco ai cancelli: "In campo per difendere il lavoro" Stipendi arretrati, sciopero e cancelli bloccati: Natale nero per i lavoratori Siae. Annunciato il pagamento della mensilità di giugno. Il mese scorso era stato pagato anche settembre: mancano ancora i pagamenti di luglio, agosto, ottobre, novembre e della tredicesima. I circa 700 operai e impiegati di Sm Optics e Siae Microelettronica tornano in piazza per chiedere certezze sul futuro aziendale. I lavoratori scioperano oggi e domani con il blocco dei cancelli dell’azienda. Nessuna luce in fondo al tunnel e per operai e impiegati si prospetta un Natale nero, triste e di protesta. "A seguito dell’incontro svoltosi ieri durante il presidio, nel quale ci è stato prospettato il solo pagamento della mensilità di giugno, senza null’altro aggiungere rispetto alle aspettative dei lavoratori, ritenendo assolutamente intollerabile il prosieguo di questa situazione di incertezza, come Rsu di Siae Microelettronica e di Sm Optics e come Fiom Cgil di Milano abbiamo proclamato due giorni di sciopero - spiega Giorgio Pontarollo della Fiom -. Ilgiorno.it Leggi anche: I dipendenti Siae tornano in piazza. Gli stipendi arretrati restano al palo Leggi anche: I dipendenti Siae tornano in piazza: gli stipendi arretrati restano al palo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Grillo contro i giornalisti, tensione alla conferenza stampa del M5S Non e' lui che oscura il nost I dipendenti Siae tornano in piazza. Sciopero e blocco ai cancelli: "In campo per difendere il lavoro" - Proclamati per oggi e domani due giorni di stop "Ci è stato prospettato il solo pagamento della mensilità di giugno, una situazione di incertezza in ... ilgiorno.it

Siae, sciopero e cancelli bloccati a Cologno Monzese per gli stipendi arretrati - Operai e impiegati di Sm Optics e Siae Microelettronica tornano in piazza mercoledì e giovedì per chiedere certezze sul futuro aziendale ... msn.com

