I desideri dei romani per Natale affidati all' albero di piazza San Lorenzo in Lucina

A Roma, i desideri per il Natale si mescolano a tradizione e speranze per il futuro. Tra amore, salute e serenità, i cittadini esprimono anche richieste pratiche e politiche, come meno traffico, trasporti più puntuali e progetti per il quartiere di Trigoria. L’albero di piazza San Lorenzo in Lucina rappresenta il cuore di questa atmosfera natalizia e di desideri condivisi.

