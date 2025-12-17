I desideri dei romani per Natale affidati all' albero di piazza San Lorenzo in Lucina

A Roma, i desideri per il Natale si mescolano a tradizione e speranze per il futuro. Tra amore, salute e serenità, i cittadini esprimono anche richieste pratiche e politiche, come meno traffico, trasporti più puntuali e progetti per il quartiere di Trigoria. L’albero di piazza San Lorenzo in Lucina rappresenta il cuore di questa atmosfera natalizia e di desideri condivisi.

Amore, salute e serenità, ma anche “meno traffico", "mezzi più puntuali”, “la rielezione del sindaco”, “meno turisti” e “una metro per Trigoria” (quartiere del nono municipio, a sud di Roma, noto per ospitare i campi di allenamento dell’As Roma).Vicino via del Corso, a piazza San Lorenzo in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

