I desideri dei romani per Natale affidati all' albero di piazza San Lorenzo in Lucina
A Roma, i desideri per il Natale si mescolano a tradizione e speranze per il futuro. Tra amore, salute e serenità, i cittadini esprimono anche richieste pratiche e politiche, come meno traffico, trasporti più puntuali e progetti per il quartiere di Trigoria. L’albero di piazza San Lorenzo in Lucina rappresenta il cuore di questa atmosfera natalizia e di desideri condivisi.
Amore, salute e serenità, ma anche “meno traffico", "mezzi più puntuali”, “la rielezione del sindaco”, “meno turisti” e “una metro per Trigoria” (quartiere del nono municipio, a sud di Roma, noto per ospitare i campi di allenamento dell’As Roma).Vicino via del Corso, a piazza San Lorenzo in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: VIDEO | La fanfara dei carabinieri accompagna l'accensione dell'albero di Natale di piazza San Lorenzo in Lucina
Leggi anche: I romani bocciano l’albero di Natale a Piazza Navona: “Tutto spennacchiato, è il nuovo Spelacchio”
Desideri di Natale
I desideri dei viaggiatori all'albero di Natale della stazione Termini a Roma - L'albero di Natale della Stazione Termini a Roma è diventato come un enorme quaderno che racchiude i pensieri dei viaggiatori scritti in tutte le lingue del ... ansa.it
I 10 alberi di Natale più belli di Roma: quali sono e dove vederli - Ecco i 10 alberi di Natale 2024 più belli di Roma: da quello in piazza del Popolo al tradizionale abete al centro di piazza San Pietro, dall'albero di Bulgari a Trinità dei Monti a quello del Palazzo ... fanpage.it
Chi è stato al ten club… non lo dimenticherà mai, creiamo ricordi che durano una vita. Realizziamo il tuo evento come lo desideri Ti aspettiamo ai Castelli Romani in una location moderna ed elegante, perfetta per festeggiare il tuo evento con buon cib - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.