i custodi del menu delle feste da nord a sud

Il Natale in Italia rappresenta un mosaico gastronomico unico, dove ogni regione porta in tavola le sue tradizioni e specialità. Questo articolo esplora i custodi delle feste, i punti di riferimento da Nord a Sud, che offrono le delizie della gastronomia natalizia, rispondendo alla domanda: cosa mangia l’Italia durante le festività, quando si preferisce affidarsi a esperienze culinarie già pronte?

In un mondo ideale questo pezzo nascerebbe dopo un viaggio di almeno un mese da Nord a Sud, dalla Val d’Aosta alla Sicilia: si tornerebbe con qualche taglia in più, ma senza rimorsi, perché quelle taglie sarebbero la conseguenza diretta di teglie svuotate e di una risposta cercata sul campo a una domanda gastronomica fondamentale: cosa mangia l’Italia a Natale, quando non ha voglia di preparare tutto in casa? Cosa porta in tavola quando sceglie di affidarsi a una gastronomia, alla buona, vecchia – e tornata di moda – rosticceria? Il Natale in Italia è un piccolo atlante gastronomico, un mosaico che cambia città per città. Linkiesta.it

