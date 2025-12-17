I consiglieri bergamaschi di maggioranza | 2,5 milioni di euro per la manutenzione di strade ed edifici pubblici

I consiglieri bergamaschi di maggioranza hanno proposto un investimento di 2,5 milioni di euro per la manutenzione di strade ed edifici pubblici, evidenziando l'importanza di interventi mirati sul territorio. Roberto Anelli, Giovanni Malanchini e altri rappresentanti di Lega, FI e FdI hanno presentato due emendamenti al bilancio preventivo regionale, puntando a garantire interventi concreti e miglioramenti per la comunità locale nel prossimo quadriennio.

I consiglieri di maggioranza della Bergamasca Roberto Anelli (Lega), Jonathan Lobati ( FI), Pietro Macconi (FdI), Giovanni Malanchini (Lega), Alberto Mazzoleni (FdI), Ivan Rota (FI) e Michele Schiavi (FdI) pongono particolare attenzione alla manutenzione di strade e edifici pubblici, presentando due emendamenti al bilancio preventivo per chiedere uno stanziamento di fondi per un valore totale di 2,5 milioni nel prossimo quadriennio regionale. "Con questi emendamenti chiediamo lo stanziamento di risorse per progetti a lungo termine finalizzati a una viabilità più sicura e per la manutenzione di edifici pubblici utili ai cittadini", spiega Lobati, presidente della Commissione infrastrutture.

I consiglieri regionali bergamaschi presentano un odg collegato al bilancio. Malanchini (Lega) unico a non firmare. Simonetti (Teb): «Confido nel senso di responsabilità». L’assessore Lucente: «Il nostro impegno è totale e costante». x.com

