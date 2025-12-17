I cani anti-droga fiutano la cocaina nei pesi della palestra

Un'operazione dei carabinieri di Bentivoglio ha portato all'arresto di un 50enne italiano, sorpreso con droga nascosta tra i pesi della palestra. Le unità cinofile specializzate hanno fiutato la cocaina, scoprendo un inaspettato nascondiglio per lo stupefacente e i proventi dello spaccio.

© Bolognatoday.it - I cani anti-droga fiutano la cocaina nei pesi della palestra Un insolito nascondiglio per la droga e i proventi dello spaccio: i pesi della palestra. I carabinieri della stazione di Bentivoglio hanno arrestato un italiano di 50 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, al termine di un blitz che ha coinvolto anche le unità cinofile del comando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Maxi operazione anti-droga a Roma: 15 arresti, sequestrati cocaina, eroina e crack Leggi anche: Controlli anti droga nel Barese, arrestato un 27enne: in casa numerose dosi di cocaina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bltz anti-droga a Palermo, i cani fiutano gli stupefacenti Arrivano i cani antidroga del Comune: li utilizzerà la polizia locale nei boschi - Il vicesindaco Gherbesi: «Abbiamo voluto dare il nostro contributo alla lotta allo spaccio» ... laprovinciadicomo.it

