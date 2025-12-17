I Blues raggiungono la semifinale della EFL Cup dopo la vittoria sui coraggiosi padroni di casa

Il Chelsea si qualifica per la semifinale della EFL Cup grazie a una vittoria per 2-1 sul Cardiff City, formazione della League One. La sfida, giocata a Cardiff, ha messo alla prova la tenacia dei Blues in una serata complessa, segnando un passo importante nel percorso della squadra nella competizione.

È stata una serata tutt'altro che semplice per la squadra della Premier League nella capitale gallese Il Chelsea è arrivato alla semifinale della Coppa EFL dopo una vittoria per 2-1 contro il Cardiff City, squadra della League One, nella capitale gallese. I sostituti Alejandro Garnacho, autore di una doppietta, e Pedro Neto hanno trovato la rete per una squadra dei Blues molto cambiata, ma sono stati costretti a lavorare per la vittoria contro una vivace squadra del Cardiff, che era l'unica squadra esterna alla Premier League rimasta nella competizione.

